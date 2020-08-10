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«Спартак» сделает заявление о судействе и игре в РПЛ

10 августа 2020, 16:55
«Спартак» после матча с «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» после матча с «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб обозначит свою позицию по судейству после матча первого тура РПЛ с «Сочи» в Москве (2:2). В этой встрече главный арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев.

После игры владелец московской команды Леонид Федун заявил «СЭ», что снимет команду с чемпионата. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил нашему изданию: Казарцев и ВАР Алексей Еськов ошибочно допустили назначение второго 11-метрового в конце встречи.

— Все можно развернуть в разные стороны — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер». Можно сказать, что есть белое с темноватым оттенком. А можно все обелить. Но это уровень судейства, который сегодня есть. У них такой профессиональный статус. У нас вопросы к их профпригодности. «Спартак» выступит с заявлением. Что это будет? Мы выскажем свою позицию. В принципе, она уже высказана. Но формулировку мы ей еще придадим.

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