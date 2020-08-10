«Мы не позволим, чтобы так обращались со «Спартаком». Заявление Газизова о скандальном судействе

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал заявление владельца московского клуба Леонида Федуна.

В воскресенье в матче 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2) в Москве главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев. После игры Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет команду с чемпионата России.

— Как спалось? Спал я не очень, — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Часов в пять попытался заснуть, не получилось. Сны были не очень хорошие...

Вы знаете, я не обсуждаю слова владельца, но мы всю ночь находились на связи, разговаривали. Это больно, когда так происходит в футболе. Он борется любыми способами, которые позволяет его статус его возможности. То же самое делают наши болельщики. Мы не позволим, чтобы так обращались со «Спартаком».

Плохо, что на первый план выходят люди, которые обслуживают футбол. Они допускают ошибки, которые видит любой школьник. Общественность требует объяснений, что происходит, как происходит. Что это такое, когда ВАР не вступает в силу, когда его можно использовать? Я уверен, что РФС с нами, и они тоже это видят. То, что происходит в первом туре российского чемпионата, это позор. Я надеюсь, что мы быстро решим все вопросы и дальше будет лучше.

Заговор? В нашей жизни все возможно. Не буду ничего отрицать и не буду соглашаться. Позиция «Спартака»: мы хотим играть в футбол, мы — за честный футбол, мы хотим, чтобы все решалось на поле. На почему-то есть ошибки, силы, чье-то желание пустить нас в другое русло — у них это не получится. Мы будем бороться и будем сильнее.