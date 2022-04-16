Защитник «Зенита» Алип прокомментировал победу на «Уралом»

Защитник «Зенита» Нарулы Алип прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (3:1).

— Прежде всего хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что мне доверили место в основе. И спасибо игрокам за поддержку. Я рад, что помог команде выиграть.

— Когда узнал, что выйдешь в основе?

— За два дня наигрывали. До этого не думал, что с первых минут выйду. Вчера после тренировки назвали 11 человек, в том числе меня.

— Для тебя есть разница, выходить в тройке или в двойке центральных защитников?

— Нет, как тренер решит.

— С какой установкой на матч выходил?

— Сзади на ноль. Но так не получилось, потому что соперник в конце попал в «девятку».

— Ты же себя не винишь?

— Пропустили гол — вся защита виновата.

— Что думаешь о будущем?

— Не знаю. Я хочу остаться в «Зените», но это решает руководство.