«Пари НН» — ЦСКА: Тороп и Жоао Виктор устроили стычку в своей штрафной

Между голкипером ЦСКА Владиславом Торопом и защитником Жоао Виктором произошел конфликт в первом тайме матча против «Пари НН» в 29-м туре РПЛ.

В первом тайме 27-летний бразилец начал предъявлять претензии вратарю своей команды. Тороп эмоционально отреагировал и подбежал к Жоао Виктору. Они несколько раз толкнули друг друга, футболистов разняли арбитр и партнеры по команде.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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