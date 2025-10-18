«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Ростовом»

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 12-го тура РПЛ — 1:1.

На 26-й минуте красно-белые остались в меньшинстве — красную карточку после видеопросмотра получил защитник Александер Джику.

На 54-й минуте ростовчане вышли вперед благодаря голу Тимура Сулейманова. «Спартак» сумел отыграться в меньшинстве на 85-й — дальним ударом забил Эсекьель Барко.

«Спартак» (19 очков) остается на шестом месте в РПЛ. «Ростов» (14) продлил серию без поражений в чемпионате России до 7 матчей и поднялся на десятую строчку.