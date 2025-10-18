«Спартак» — «Ростов»: видео голов

«Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 12-го тура РПЛ — 1:1.

54-я минута. Тимур Сулейманов — 0:1

85-я минута. Эсекьель Барко — 1:1

«Спартак» (19 очков) остается на шестом месте в РПЛ. «Ростов» (14) продлил серию без поражений в чемпионате России до 7 матчей и поднялся на десятую строчку.