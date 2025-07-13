Дебютный гол Заболотного и дубль Умярова помогли московскому «Спартаку» разгромить «Спартак» из Суботицы

Московский «Спартак» одержал победу над «Спартаком» из Суботицы в товарищеском матче — 4:1. Игра прошла на «Лукойл Арене» в столице России.

Счет на 22-й минуте открыл форвард сербской команды Кваку Бонсу Осей. На гол гостей красно-белые ответили четырьмя забитыми мячами подряд — у московского клуба отличились Срджан Бабич, Наиль Умяров (дубль) и Антон Заболотный, который забил дебютный гол за «Спартак».

В сезоне-2024/25 красно-белые набрали 57 очков и заняли четвертое место в РПЛ. В первом туре чемпионата России-2025/26 «Спартак» 19 июля сыграет против махачкалинского «Динамо».