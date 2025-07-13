Жерсон успешно прошел медосмотр для завершения перехода в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что полузащитник сборной Бразилии Жерсон успешно прошел медосмотр для перехода в клуб.

— Жерсон успешно прошел медосмотр для перехода в «Зенит»?

— Прошел успешно.

4 июля «Фламенго» объявил о расторжении контракта с Жерсоном и переходе футболиста в «Зенит». Бразильский клуб получил 25 миллионов евро в виде компенсации.

Футболист выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи.

Ожидается, что «Зенит» представит Жерсона перед товарищеским матчем с «Войводиной».