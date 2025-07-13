Малышев: «Новый сезон покажет, что «Спартак» в состоянии достичь большего»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев считает, что команда в новом сезоне достигнет большего.

«Итоги [прошлого сезона] неудовлетворительные. Выводы сделаны. Мы собирались и тщательно разбирали ситуацию. Мы рассчитываем, что новый сезон покажет, что мы в состоянии достичь большего».

Прошлый сезон «Спартак» завершил на 4-м месте.