«Спартак» дома одержал крупную победу над «Родиной»

«Спартак» на своем поле обыграл «Родину» в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27 — 3:0.

Счет на 24-й минуте открыл Маркиньос. На 79-й минуте Кристофер Мартинс увеличил преимущество хозяев, а на 86-й Данил Пруцев забил третий гол в ворота гостей.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» 2 августа на выезде встретится с «Ахматом», а «Родина» 4 августа примет «Рубин».

«Родина» стала победителем Первой лиги сезона-2025/26 и впервые в своей истории вышла в РПЛ.