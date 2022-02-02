«Спартак» сыграл вничью в товарищеском матче с «Ригой»

«Спартак» провел товарищеский матч против команды «Рига». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Во второй тайме нападающий красно-белых Джордан Ларссон упустил отличную возможность отличиться, когда уже обвел вратаря, но не попал по пустым воротам.

«Спартак» провел второй матч под руководством главного тренера Паоло Ваноли и снова сыграл вничью.

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» — «Рига» — 0:0

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Литвинов (Рассказов, 70), Жиго, Джикия, Айртон (Хлусевич, 70), Умяров (Гапонов, 70), Денисов (Игнатов, 46), Мозес (Пруцев, 70), Зобнин (Бакаев, 70), Ларссон, Николсон (Соболев, 70).

2 февраля.