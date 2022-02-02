«Динамо» в товарищеском матче победило «Партизан»

«Динамо» в товарищеском матче сыграло против сербского «Партизана». Бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

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«Динамо» — «Партизан» — 2:1 (1:0)

Голы: Фомин, 5 (1:0). Натхо, 65 (1:1). Галкин, 87 (2:1).

«Динамо»: Шунин, Лаксальт (Паршивлюк, 60), Кутицкий, Варела (Скопинцев, 60), Осокин (Галкин, 70), Моро, Макаров, Фомин, Сулаквелидзе (Жуковский, 70), Смолов (Тюкавин, 60), Гладышев (Цесь, 70).

2 февраля.