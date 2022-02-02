Бегич не ожидал, что «Рубин» примет решение вернуть его из аренды

Защитник Сильвие Бегич высказался о возвращении в «Рубин» из аренды.

«Не ожидал такого решения. В последний день все решилось. Поэтому даже по эмоциям сложно что-то сказать. В «Крыльях» было супер. Команда очень хорошая, игроки и тренер — топ. Атмосфера и игра были отличные. Когда уходил в аренду, они прописали в контракте, что могут меня вернуть зимой. Здесь освободилось место легионера — Деспот ушел. Сказали, что нужно играть», — приводит слова Бегича «РБ Спорт».

Бегич присоединился к команде из Самары в сентябре 2021 года, на его счету 1 гол в 11 матчах за «Крылья Советов».