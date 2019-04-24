"Спартак" обыграл в гостях "Арсенал" в матче 25-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (5:0).

В составе красно-белых дубль на свой счет записал полузащитник Дмитрий Маркитесов, по одному голу забили защитники Никита Моргунов и Руслан Литвинов, а также хавбек Максим Данилин.

"Спартак" остался на втором месте в турнирной таблице, набрав 50 очков. "Арсенал" занимает 4-ю строчку, имея в своем активе 47 баллов.

Молодежные команды

25-й тур

"Арсенал Т – мол." (Тула) – "Спартак – мол." (Москва) – 0:5 (0:2)

Голы: Моргунов, 27 (0:1). Маркитесов, 33 (0:2). Данилин, 47 (0:3). Маркитесов, 58 (0:4), Литвинов, 76 (0:5).

Судья: Самсонов (Балашиха).

24 апреля. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".