«Спартак» прилетел в Грозный на заключительный матч сезона
«Спартак» 15 мая прилетел в Грозный, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
16 мая красно-белые встретятся с «Ахматом» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.
В случае положительного исхода «Спартак» сохранит за собой второе место и получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Встреча на «Ахмат Арене» начнется в 14.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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