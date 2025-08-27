«Спартак» предложил 6 миллионов евро за Эль-Каруани, с игроком согласован трехлетний контракт

Как стало известно «СЭ», «Спартак» сегодня, 27 августа, направил «Утрехту» улучшенное предложение по защитнику Суффьяну Эль-Каруани размером в 6 миллионов евро.

Сумма сделки может вырасти до 8 миллионов с учетом всех бонусов. С игроком согласован трехлетний контракт.

Ранее Sport24 сообщил, что Эль-Каруани предложили контракт на 3 года, позднее инсайдер Иван Карпов уточнил, что в контракте будет опция продления еще на год.