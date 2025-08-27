Девушка футболиста «Динамо» Нгамале: «У меня большие вопросы к Карпину»

Девушка полузащитника московского «Динамо» Муми Нгамале Ника заявила, что у нее есть большие вопросы к главному тренеру команды Валерию Карпину.

Подруга футболиста возмутилась тем, что камерунец не попадает в основной состав команды.

«Постоянно Николя сажают на скамью, последние игры особенно. Вот представьте, когда ты этим живешь, этим горишь, тебя постоянно тюкают, заменяют, сажают, хотя ты один из лучших игроков в своей команде. И как потом играть, как вообще выходить на поле? У меня большие вопросы к тренеру», — сказала Ника в ролике, опубликованном в Telegram-канале.

Она отметила, что Нгамале утвердили в стартовом составе бело-голубых на матч против «Крыльев Советов» в 3-м туре группового турнира FONBET Кубка России, однако перед самой игрой посадили на скамейку запасных.

«Честно говоря, я чуть не заплакала. Очень неприятная ситуация происходит. Потому что мой молодой человек всегда играл в основном составе «Динамо» и позвал мою маму на футбол, и я прилетела, чтобы пойти с мамой, чтобы она не шла одна», — рассказала девушка.

Нгамале присоединился к «Динамо» в 2022 году. В этом сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 8 матчах бело-голубых во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Всего на его счету 15 забитых мячей и 15 голевых передач в 96 играх за московскую команду.