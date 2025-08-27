Бубнов считает, что Талалаев как тренер слабее Станковича

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «Коммент. Шоу» выбрал для себя кто сильнее как тренер — Станкович или Талалаев.

«Талалаев не сыграет ни одной игры, где все футболисты получат у меня пятерки, как у Станковича. Ни одной! И победа «Балтики» над «Спартаком» — случайность. У Станковича есть система, он определился с составом, команда играет стабильно, а у Талалаева этого нет», — заявил Бубнов.

Эксперт подчеркнул, что в РПЛ сербский тренер все равно выглядит сильнее:

«Станковича весь мир знает, как футболиста и тренера. А кто такой Талалаев в мировом футболе? Никто. Он эмоциональный, он может «завести» раздевалку, но как тренер — ниже уровнем».

При этом Бубнов отметил, что по задачам клубов сравнивать тренеров некорректно:

«У «Спартака» всегда цель — тройка и выше, борьба за чемпионство. А у «Балтики» в контракте прописано — 10-е место. Для них задача просто не вылететь. Но даже если Талалаев вдруг чудом займет второе место, это не сделает его топ-тренером. Он все равно не покажет того качества игры, которое я вижу у Станковича».

Эксперт считает, что предстоящий матч калининградского клуба покажет, на что действительно способен коллектив Талалаева:

«Посмотрим, как «Балтика» сыграет с «Зенитом». Вот там я специально расшифрую матч по косточкам. Если выиграют — честь им и хвала. Но я уверен, что получат по полной программе».

«Балтика» после 6 туров в РПЛ набрала 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева пока не проигрывала в этом сезоне в чемпионате России.