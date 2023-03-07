«Спартак» поздравил с днем рождения Александра Соболева, Томаша Тавареша и Владимира Вековищева

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии в своем Telegram-канале, где футболисты красно-белых поздравляют своих одноклубников.

Сегодня, 7 марта, в команде празднуют дни рождения нападающий Александр Соболев, которому исполнилось 26 лет, и защитник Томас Тавареш (22 года).

Также футболисты поздравили врача команда Владимира Вековищева, который 5 марта отметил свое 46-летие.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков за 18 туров.