«Спартак» поздравил Массимо Карреру с днем рождения

«Спартак» в своем Telegram-канале поздравил бывшего тренера Массимо Карреру с днем рождения. Сегодня, 22 апреля, итальянцу исполняется 58 лет.

«Поздравляем бывшего тренера «Спартака» и чемпиона России-2017 с днем рождения и желаем всего наилучшего!» — говорится в сообщении.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. После московского клуба итальянец тренировал греческий клуб АЕК и итальянский «Бари».

«Спартак» после 25 туров РПЛ идет на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко.