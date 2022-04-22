Соболев оценил ретрологотип «Спартака», приуроченный к столетию клуба
Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» оценил ретрологотип красно-белых, который клуб намерен использовать в рамках мероприятий к столетию.
— Прикольно выглядит! Мне нравятся обе эмблемы, но ретростиль мне чуть ближе. Круто сделали, — сказал Соболев.
21 февраля «Спартак» представил обновленный логотип клуба.
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|52
|
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|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
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|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
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|32-26
|38
|
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|Ахмат
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|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
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|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
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|25
|8
|7
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|31
|
11
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|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
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|25
|7
|5
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|32-44
|26
|
13
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|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
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30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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