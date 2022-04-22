Соболев оценил ретрологотип «Спартака», приуроченный к столетию клуба

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» оценил ретрологотип красно-белых, который клуб намерен использовать в рамках мероприятий к столетию.



— Прикольно выглядит! Мне нравятся обе эмблемы, но ретростиль мне чуть ближе. Круто сделали, — сказал Соболев.

21 февраля «Спартак» представил обновленный логотип клуба.