Соболев заявил, что «Спартак» для него стал вторым домом

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал о том, чем для него является столичная команда, а также высказался о столетии клуба, которое отмечалось 18 апреля.

— 100 лет — это большая дата, день рождения великого клуба! Если говорить прямо, для «Спартака» я пока ничего не сделал. Хочется выигрывать трофеи, побеждать, но пока так... Трофеи и титулы, наверное, являются единственной целью для каждого футболиста, который находится в «Спартаке». Я хочу, чтобы этот клуб выигрывал титулы всегда!

— Что для тебя «Спартак»?

— Второй дом. Меня здесь абсолютно все устраивает, все нравится.