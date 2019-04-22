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"Спартак" поздравил Карреру с днем рождения. Итальянцу посвятили клип

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"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Сегодня ему исполнилось 55 лет.

- Сегодня исполняется 55 лет бывшему главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере, - говорится в сообщении официального Твиттере красно-белых. - Мы поздравляем итальянского специалиста! Желаем ему счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

К записи также прикреплен видеоклип, посвященный специалисту. Итальянец тренировал команду с 2016 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/1120069864008425472

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