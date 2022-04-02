«После матча объяснят умные люди». В «Спартаке» прокомментировали не засчитанный гол Промеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал события первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Напомним, что гол Квинси Промеса был отменен из-за офсайда. Кроме того, повреждение получил защитник Георгий Джикия. Встреча была отложена на час и проходит в тяжелых погодных условиях из-за снегопада.

— Зарема Салихова высказалась, что она против того, чтобы матч был проведен.

— А я тут причем? Что я думаю по этому поводу? Мы сказали, что с точки зрения нашего клуба, проведение матча в таких погодных условиях может повлечь травмы разные. Это не очень хорошо для здоровья футболистов. Мы не говорим, что мы против. Решают судья и делегация. Мы сказали наше мнение. У соперника оно другое. У судьи с делегацией тоже, хотя снег усилился. Очень сложно смотреть на то, что происходит.

— Джикия упал, что с ним случилось?

— После матча будет ясно.

— У многих возникли вопросы по поводу офсайда.

— Думаю, нам после матча объяснят умные люди. РФС на своем сайте обьявил, что не будет офсайдных линий. Карасев сначала гол засчитал, но потом увидел и отменил. Я не знаю, я не эксперт в судействе. Будем смотреть.