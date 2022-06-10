РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон-2022/23. Чемпионат начнется 17 июля

Новый сезон РПЛ начнется 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года

Бюро Исполкома РФС 10 июня утвердило структуру календаря РПЛ на сезон-2022/23.

Как сообщает пресс-служба РФС, новый сезон чемпионата России начнется 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. Первая часть сезона завершится 13 ноября, в связи с проведением финальной части ЧМ-2022 в Катаре, и возобновится 4-5 марта.

В предстоящем сезоне РПЛ сыграют 16 команд, чемпионат пройдет в два круга.

Календарь чемпионата будет опубликован на официальном сайте РПЛ после утверждения лигой.

Минувший сезон РПЛ проходил с 23 июля 2021 года по 21 мая 2022 года. Победителем чемпионата страны в четвертый раз стал «Зенит».