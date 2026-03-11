«Краснодар» обратился в ЭСК по удалению Гонсалеса в Кубке России против ЦСКА

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод в матче первого полуфинального матча FONBET Кубок России Путь РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой рассмотреть эпизод с удалением защитника Джованни Гонсалеса на 72-й минуте за нарушение на полузащитнике ЦСКА Даниле Козлове.

Ответный матч соперников состоится в Краснодаре 17 марта.