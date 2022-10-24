«Спартак» показал, как дисквалифицированный Абаскаль смотрел матч с «Химками»

Пресс-служба «Спартака» в своем Telegram-канале показала, как главный тренер Гильермо Абаскаль наблюдал за игрой команды в матче 14-го тура РПЛ против «Химок» (5:0). Испанец смотрел за встречей по телевизору с телефоном в руках.

Эту игру специалист пропустил из-за дисквалификации по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе.