Серебряная гонка «Спартака» и ЦСКА, трансфер Пиняева — Live в 16.00

Эфир на канале «Вышли!» — в 16 часов. Обсуждаем события состоявшихся матчей 14-го тура РПЛ с Максимом Алланазаровым, Леонидом Волотко и Артемом Калининым: победа «Динамо» в дерби с «Локомотивом», очередной разгром в исполнении «Спартака», ничья ЦСКА в Оренбурге. Обсудим также будущее Сергея Пиняева, одного из самых ярких талантов российского футбола.