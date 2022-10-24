Серебряная гонка «Спартака» и ЦСКА, трансфер Пиняева — Live в 16.00
Эфир на канале «Вышли!» — в 16 часов. Обсуждаем события состоявшихся матчей 14-го тура РПЛ с Максимом Алланазаровым, Леонидом Волотко и Артемом Калининым: победа «Динамо» в дерби с «Локомотивом», очередной разгром в исполнении «Спартака», ничья ЦСКА в Оренбурге. Обсудим также будущее Сергея Пиняева, одного из самых ярких талантов российского футбола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2
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