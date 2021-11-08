Борис Ротенберг: «Сочи» показал яркую игру с ЦСКА, на которую нужно ориентироваться в каждом матче»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал победу команды над ЦСКА в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).

«После матча ребят поздравил, они молодцы, использовали все моменты, — сказал Ротенберг ТАСС. — Мотивация была такая положительная, которая должна быть в каждом матче. Если футболисты в каждом матче будут играть с такой мотивацией, тогда в нашей команде будет все хорошо. ЦСКА — стабильная команда, просто мы смогли использовать все свои моменты в игре, а у них не получилось, это же футбол».

Также Ротенберг рассказал, что задача команды выигрывать каждый матч.

«У нас задача — выходить и выигрывать каждую игру. На каждый матч нужно настраиваться, все соперники разные, некоторые матчи были провальными из-за того, что не могли никак собраться. С ЦСКА показали яркую игру, на которую нужно ориентироваться и двигаться дальше», — добавил он.

«Сочи» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 14 матчах.