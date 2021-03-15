«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Динамо»

«Спартак» показал, что осталось за кадром гостевого матча 22-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:1). Встреча проходила 13 марта в Москве.

Пресс-служба клуба на YouTube-канале опубликовала видео, в котором показаны ключевые моменты матча и эмоции игроков и болельщиков после победы.

В 22 матчах РПЛ «Спартак» набрал 41 очко и расположился на 2-м месте в турнирной таблице.