Премьера фильма «СЭ» о карьере и жизни Игоря Денисова, одного из самых закрытых футболистов России.

— Чем он занимается после завершения карьеры?

— Почему живет в Москве, а не в Питере?

— В какой момент карьеры мог оказаться в «Спартаке»?

— Что пообещал руководству «Локомотива» и от чего отказался ради чемпионства?

— Жалеет ли о том, что пошел на конфликт после прихода Халка и Витселя в «Зенит»?

Обо всем этом и многом другом рассказал сам Денисов, а также Юрий Семин, Илья Геркус, Вячеслав Малафеев и Мигель Данни.

Премьера — в 15:00! Проходите по ссылке на YouTube.