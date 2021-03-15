Бомба года: откровенный Игорь Денисов — в фильме «СЭ». Премьера в 15:00!
14:45
Премьера фильма «СЭ» о карьере и жизни Игоря Денисова, одного из самых закрытых футболистов России.
— Чем он занимается после завершения карьеры?
— Почему живет в Москве, а не в Питере?
— В какой момент карьеры мог оказаться в «Спартаке»?
— Что пообещал руководству «Локомотива» и от чего отказался ради чемпионства?
— Жалеет ли о том, что пошел на конфликт после прихода Халка и Витселя в «Зенит»?
Обо всем этом и многом другом рассказал сам Денисов, а также Юрий Семин, Илья Геркус, Вячеслав Малафеев и Мигель Данни.
Премьера — в 15:00! Проходите по ссылке на YouTube.
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