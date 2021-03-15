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Бомба года: откровенный Игорь Денисов — в фильме «СЭ». Премьера в 15:00!

14:45
Игорь Денисов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Денисов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Премьера фильма «СЭ» о карьере и жизни Игоря Денисова, одного из самых закрытых футболистов России.

— Чем он занимается после завершения карьеры?

— Почему живет в Москве, а не в Питере?

— В какой момент карьеры мог оказаться в «Спартаке»?

— Что пообещал руководству «Локомотива» и от чего отказался ради чемпионства?

— Жалеет ли о том, что пошел на конфликт после прихода Халка и Витселя в «Зенит»?

Обо всем этом и многом другом рассказал сам Денисов, а также Юрий Семин, Илья Геркус, Вячеслав Малафеев и Мигель Данни.

Премьера — в 15:00! Проходите по ссылке на YouTube.

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