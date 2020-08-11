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«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба, озученные в открытом письме

17:33
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Красно-белые после игры. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Красно-белые после игры. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» поддерживает требования ветеранов клуба, которые были озвучены в открытом письме президенту Российского футбольного Союза Александру Дюкову и владельцу московского клуба Леониду Федуну. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.

— Клуб поддерживает требования, — приводит «РИА Новости» слова Фетисова.

В своем послании совет выразил озабоченность судейскими ошибками в матчах «Спартака». Также призвали пожизненно отстранить от работы Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, которые работали на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Совет обратился и к владельцу клуба Леониду Федуну, который после игры заявил «СЭ», что снимет команду с чемпионата России. В обществе ветеранов считают, что Леониду Арнольдовичу «нужно быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло».

Послание подписано легендами клуба — Олегом Романцевым, Ринатом Дасаевым, Сергеем Родионовым и другими.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200811/1575654589.html

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