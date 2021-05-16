Антон Миранчук попрощался с Чорлукой: «Ты реально крут!»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук попрощался с защитником Ведраном Чорлукой, который покидает команду по окончании сезона.
«Ведран, мой друг! Спасибо тебе большое за все! Было приятно играть с тобой. Ты реально крут, мы будем скучать», — написал у себя в Instagram Миранчук.
Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 года. В составе железнодорожников 35-летний хорват стал чемпионом России, выигрывал Суперкубок страны и четырежды становился обладателем национального кубка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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