Видеотрансляция матча РПЛ «Спартак» — «Пари НН» начнется в 13.55 на «Матч Премьер»

22 октября московский «Спартак» дома примет «Пари НН» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Воскресная игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Пари НН» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер» с 13.55 мск.

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«Спартак» под руководством тренера Гильермо Абаскаля набрал 17 очков, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы вместе с Сергеем Юраном располагаются на седьмой строчке с 17 баллами.

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