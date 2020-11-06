«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»
Пресс-служба «Спартака» в соцсетях сообщила, что команда отправилась на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
«На ковре-вертолете ветер бьет в глаза», — подписан пост.
Матч «Урал» — «Спартак» состоится в субботу, 7 ноября. Начало — в 14.00 (мск).
«На ковре-вертолёте ветер бьёт в глаза» ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 6, 2020
Москва ?? Екатеринбург#УралСпартак ? pic.twitter.com/g8NJwopD6E
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.