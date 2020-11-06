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«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

19:15
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Пресс-служба «Спартака» в соцсетях сообщила, что команда отправилась на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

«На ковре-вертолете ветер бьет в глаза», — подписан пост.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится в субботу, 7 ноября. Начало — в 14.00 (мск).

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