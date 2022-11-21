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«Спартак» отказался от трансфера 17-летнего нападающего БАТЭ из-за высокой цены

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» отказался от трансфера 17-летнего нападающего белорусского БАТЭ Артема Шуманского, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, БАТЭ планирует заработать на трансфере игрока около 350-400 тысяч евро, а также прописать в соглашении бонусы за достижения целей и процент с дальнейшем перепродажи.

При этом белорусский клуб хочет осуществить прямой трансфер футболиста, варианты с арендой пока не рассматриваются. Получив данную информацию, «Спартак» принял решение отказаться от активных переговоров по переходу игрока на таких условиях.

Ранее сообщалось, что московский клуб в случае оформления трансфера намерен оставить игрока в БАТЭ или отдать в аренду.

Шуманский всего сыграл в составе БАТЭ 32 матча, которых забил пять голов и отдал два результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 тысяч евро.

Источник: Metaratings
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ФК БАТЭ
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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