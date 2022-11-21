«Спартак» отказался от трансфера 17-летнего нападающего БАТЭ из-за высокой цены

«Спартак» отказался от трансфера 17-летнего нападающего белорусского БАТЭ Артема Шуманского, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, БАТЭ планирует заработать на трансфере игрока около 350-400 тысяч евро, а также прописать в соглашении бонусы за достижения целей и процент с дальнейшем перепродажи.

При этом белорусский клуб хочет осуществить прямой трансфер футболиста, варианты с арендой пока не рассматриваются. Получив данную информацию, «Спартак» принял решение отказаться от активных переговоров по переходу игрока на таких условиях.

Ранее сообщалось, что московский клуб в случае оформления трансфера намерен оставить игрока в БАТЭ или отдать в аренду.

Шуманский всего сыграл в составе БАТЭ 32 матча, которых забил пять голов и отдал два результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 тысяч евро.