Источник: «Спартак» интересуется белорусским нападающим Шуманским

«Спартак» рассматривает возможность приобретения 17-летнего нападающего белорусского БАТЭ Артема Шуманского, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, возможно, что московский клуб в случае оформления трансфера оставит игрока в БАТЭ или отдаст в аренду. Сам Шуманский пока не спешит принимать решение.

Отмечается, что есть большая вероятность того, что трансфер может не состояться из-за финансовых требований белорусской стороны.

Форвард в текущем сезоне сыграл за БАТЭ два матча и не отметился результативными действиями. В сезоне-2021/22 на счету Шуманского было 28 матчей за команду, пять голов и два результативных паса.