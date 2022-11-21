Сербский тренер Джукич готов возглавить клуб РПЛ в любое время

Сербский тренер Мирослав Джукич заявил о готовности возглавить клуб из России.

«Действительно, мой представитель предлагал мою кандидатуру клубам РПЛ, — приводит Sport24 слова Джукича. — «Сочи», «Краснодар» и еще несколько команд из России. «Спартак» и «Зенит»? Ни одной из московских команд мою кандидатуру не предлагали. Однако я готов возглавить клуб РПЛ в любое время. Да здравствует Россия!»

56-летний Джукич тренировал «Партизан» и сборную Сербии, а также ряд клубов из Испании. Последним местом его работы был хихонский «Спортинг» (в 2020-м году).