"Спартак" отказался от приобретения Перейро

Сделка сорвалась из-за агента игрока Пако Касаля, который делал все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс. Сложно сказать, чем он руководствовался – выбивал ли лучшие условия для себя и клиента или же одновременно подыскивал другой клуб.

Вчера вечером появилась информация, что ПСВ в очередной раз потребовал от Касаля скорейшего ответа. Были неофициальные данные, что эйндховенцы готовы снизить свои требования – с 15 миллионов до 14 миллионов. Вероятно, чтобы дать возможность "Спартаку" увеличить комиссионные агенту. Но в итоге его поведение привело к тому, что терпение красно-белых подошло к концу.

Между тем, как уже сообщал "СЭ", генеральный директор Томас Цорн улетел в одну из европейских стран на переговоры с другим потенциальным новичком "Спартака". Речь идет о покупке игрока того же амплуа, что и Перейро. (Александр Бобров)

"Спартак" ищет плеймейкера и другие трансферы РПЛ