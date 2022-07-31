«Спартак» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

«Спартак» и «Оренбург» объявили составы команд на матч 3-го тура РПЛ.

В заявку красно-белых не попал капитан Георгий Джикия. Ранее сообщалось, что защитник может пропустить матчи с «Оренбургом» и «Уралом» из-за повреждения.

У «Оренбурга» с первых минут появится нападающий Владимир Сычевой, который сделал хет-трик в матче 2-го тура против «Урала» (3:0).

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус, Зобнин, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Промес.

Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Классен, Кофрие, Маслов, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зиньковский, Николсон.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Эктов, Капленко, Башич, Марин Вильчес, Воробьев, Сычевой.

Запасные: Кеняйкин, Павловец, Гойкович, Печенин, Аюпов, Титков, Оганесян, Ковалев, Вера, Гурциев, Мансилья, Акоста.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля в Москве. Начало — в 17.30 (мск).