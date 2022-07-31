«Нижний Новгород» — ЦСКА: Сулейманов забил через две минуты после выхода на поле

Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов сократил отставание своей команды в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:2.

Форвард отличился на 60-й минуте — через две минуты после выхода на замену. Сулейманов появился на поле вместо Дмитрия Рыбчинского.

ЦСКА впервые пропустил в РПЛ под руководством Владимира Федотова. До этого красно-синие всухую победили «Урал» (2:0) и «Сочи» (3:0).