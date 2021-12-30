Бывший полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий обратился к болельщикам красно-белых после перехода в «Рубин».

«Я в «Спартаке» с восьми лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком — это мечта, гордость, кайф. Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнерам по команде за все! Никогда не забуду нашу красно-белую семью. Пришло время сделать следующий шаг», — написал у себя в Instagram Ломовицкий.

Вчера, 29 декабря, «Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин». 23-летний воспитанник красно-белых подписал контракт с казанским клубом на 4,5 года.