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«Выходить на поле в майке с ромбиком — мечта». Ломовицкий обратился к фанатам «Спартака»

Ломовицкий обратился к фанатам «Спартака» после перехода в «Рубин»
16:27
Александр Ломовицкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий обратился к болельщикам красно-белых после перехода в «Рубин».

«Я в «Спартаке» с восьми лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком — это мечта, гордость, кайф. Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнерам по команде за все! Никогда не забуду нашу красно-белую семью. Пришло время сделать следующий шаг», — написал у себя в Instagram Ломовицкий.

Вчера, 29 декабря, «Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин». 23-летний воспитанник красно-белых подписал контракт с казанским клубом на 4,5 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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