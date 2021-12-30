«Выходить на поле в майке с ромбиком — мечта». Ломовицкий обратился к фанатам «Спартака»
Ломовицкий обратился к фанатам «Спартака» после перехода в «Рубин»
16:27
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий обратился к болельщикам красно-белых после перехода в «Рубин».
«Я в «Спартаке» с восьми лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком — это мечта, гордость, кайф. Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнерам по команде за все! Никогда не забуду нашу красно-белую семью. Пришло время сделать следующий шаг», — написал у себя в Instagram Ломовицкий.
Вчера, 29 декабря, «Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин». 23-летний воспитанник красно-белых подписал контракт с казанским клубом на 4,5 года.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю