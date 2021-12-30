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Голкиперы Владислав Тороп и Данила Боков подписали новые контракты с ЦСКА

16:39
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ЦСКА подписал новые соглашения с двумя воспитанниками академии клуба.

Вратарь Владислав Тороп подписал контракт до окончания сезона-2025/26. Соглашение голкипера Данила Боков рассчитано до 30 июня 2023 года.

18-летний Тороп и 19-летний Боков на постоянной основе тренируются с первой командой, в составе которой дебютировали в матчах группового этапа Бетсити Кубка России-2021/22 минувшей осенью.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vladislav-torop-i-danila-bokov-podpisali-novye-kontrakty/

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Анна Горшкова все материалы автора

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