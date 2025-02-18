«Спартак» объявил о переходе Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский вернулся в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба красно-белых.

28-летний футболист будет выступать за самарскую команду на правах аренды во второй половине сезона.

«Желаем Антону успешно проявить себя в хорошо знакомом клубе!» — говорится в заявлении московского клуба.

Зиньковский присоединился к «Спартаку» летом 2022 года, перейдя из «Крыльев Советов». За это время он провел за красно-белых 87 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.