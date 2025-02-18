Балахнин заявил, что Карпин может сделать из «Динамо» претендента на золото РПЛ

Тренер Сергей Балахнин прокомментировал слух, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост и возглавить «Динамо».

«Для Карпина это будет ступенька вверх, это более амбициозный клуб. «Динамо» не хватает немного для борьбы за золотые медали. Я думаю, если Карпин придет в команду, приведет группу футболистов качественных, то может быть, потенциально еще один претендент на золото чемпионата России», — приводит Vprognoze.ru слова Балахнина.

Информация о возможном уходе Карпина из «Ростова» появилась в понедельник, 17 февраля.