«Акрон» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

«Акрон» обыграл «Ростов» в товарищеском матче — 1:0.

Единственный гол в матче на счету нападающего тольяттинского клуба Сергея Грибова. Встреча проходила на стадионе «Джебел Али Центр» в Дубае.

22 февраля «Акрон» встретится с «Уралом». 2 марта «Ростов» сыграет с московским «Динамо» в 19-м туре РПЛ.