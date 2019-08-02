"Спартак" объявил о переходе Ларссона

"Спартак" объявил о переходе форварда Йордана Ларссона. Детали сделки не сообщаются. Нападающий будет выступать под 23-м номером.

22-летний форвард – сын экс-нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона, который известен по выступлениям за "Фейеноорд", "Селтик", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".

До матча с "Динамо" в субботу игрок проведет лишь одну тренировку в составе своей новой команды – она состоится сегодня. Также в пятницу красно-белые официально презентуют и Ларссона, и еще одного новичка Андре Шюррле.

В нынешнем сезоне Ларссон, который выступает за "Норчепинг", лидирует в споре бомбардиров шведской лиги – 11 голов в 16 матчах.

Ларссон привлекался в сборные Швеции разных возрастов, а в 2018 году дебютировал за главную национальную команду и провел за нее два матча.