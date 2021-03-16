«Спартак» обратится в РПЛ с просьбой начать матч с «Уралом» с минуты молчания

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» обратится в РПЛ с просьбой начать матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» с минуты молчания в память об ушедшем из жизни во вторник отце председателя совета директоров клуба Леонида Федуна Арнольде Антоновиче Федуне.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится в четверг, 18 марта. Начало — в 19.00 (мск). На данный момент хозяева занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 41 очком, гости — 12-е (26 очков).

16 марта официальный сайт москвичей сообщил о смерти Арнольда Федуна на 93-м году жизни.