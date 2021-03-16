«Спартак» обратится в РПЛ с просьбой начать матч с «Уралом» с минуты молчания
12:12
Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» обратится в РПЛ с просьбой начать матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» с минуты молчания в память об ушедшем из жизни во вторник отце председателя совета директоров клуба Леонида Федуна Арнольде Антоновиче Федуне.
Матч «Спартак» — «Урал» состоится в четверг, 18 марта. Начало — в 19.00 (мск). На данный момент хозяева занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 41 очком, гости — 12-е (26 очков).
16 марта официальный сайт москвичей сообщил о смерти Арнольда Федуна на 93-м году жизни.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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