Тренер «Динамо» Булут: «Разочарованы результатом матча со «Спартаком»

Помощник главного тренера «Динамо» Волкан Булут в преддверии матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» отметил, что команда проанализировала игру со «Спартаком» (1:2).

— Насколько состояние позволяет не вносить серьезных изменений в стартовый состав? Или ожидается, учитывая, что игра в середине недели?

— Не буду раскрывать все карты перед игрой. У нас есть варианты, которые мы можем использовать в стартовом составе

— Какой эмоциональный фон в команде? Можно ли сказать, что команда в эмоциональной яме и как ее оттуда можно выводить?

— Безусловно, мы были разочарованы результатом игры. Но мы бились все 90 минут, у нас были хорошие моменты. Особенно, в переходных фазах. Мы проанализировали игру против «Спартака» и сконцентрированы на игре против «Краснодара».

(Данил Алешин)