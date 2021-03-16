Тренер «Динамо» Булут: «Разочарованы результатом матча со «Спартаком»
Помощник главного тренера «Динамо» Волкан Булут в преддверии матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» отметил, что команда проанализировала игру со «Спартаком» (1:2).
— Насколько состояние позволяет не вносить серьезных изменений в стартовый состав? Или ожидается, учитывая, что игра в середине недели?
— Не буду раскрывать все карты перед игрой. У нас есть варианты, которые мы можем использовать в стартовом составе
— Какой эмоциональный фон в команде? Можно ли сказать, что команда в эмоциональной яме и как ее оттуда можно выводить?
— Безусловно, мы были разочарованы результатом игры. Но мы бились все 90 минут, у нас были хорошие моменты. Особенно, в переходных фазах. Мы проанализировали игру против «Спартака» и сконцентрированы на игре против «Краснодара».
(Данил Алешин)
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