«Спартак» обратится в КДК с просьбой отменить штраф Ваноли за опоздание на пресс-конференцию

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать главного тренера Паоло Ваноли на 20 тысяч рублей за опоздание на пресс-конференцию после матча с «Динамо» (2:0).

«Сегодня КДК РФС принял решение оштрафовать Паоло Ваноли «за опоздание на пресс-конференцию» — на основании рапорта делегата. Так как Ваноли определенно не опаздывал на пресс-конференцию, «Спартак» обратится в КДК с просьбой отменить решение о штрафе за это нарушение», — сказал Зеленов.

Также Ваноли оштрафован за выход из технической зоны на 20 тысяч рублей во время матча с «Динамо».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 20 матчах.